ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ବିହାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣନା ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୮ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ୪୬ ଟି ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଟେନ୍ସନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। NDA ୧୯୧ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୮ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ RJD ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲା ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରି ନାହାନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଅନୁସାରେ, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୫୦ଟି ଆସନରୁ କମ୍ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବିବେଚିତ କଂଗ୍ରେସ, VIP, ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ IIP କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି । ସଦ୍ୟତମ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, RJD ୩୨ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ୭ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ। VIP କୌଣସି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ନ ଥିବା ବେଳେ ବାମପନ୍ଥୀ ୯ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, IIP ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଖାତା ଖୋଲିପାରିନାହିଁ।
ନୀତିଶଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି!
NDA ମେଣ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ବୋଲି ମନେହେଉଛି। ଏଲଜେପି ୨୧ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ HAM ୫ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି, ଏବଂ RLM ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୪ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦଳ, ଜନସ୍ୱରାଜର ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ୨୩୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ୮୩ ଜଣ, ବିଏସପି ୧୮୧ ଜଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୯୨୬ ଜଣ ଅଛନ୍ତି।