ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି | ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୭୦ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସମାନ ଲିଡ୍ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପି କେତେକ ସମୟରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହେବ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ବିହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏନଡିଏର ବିପୁଳ ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜେପି ନେତା ଗୌରବ ଭାଟିଆ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଗୌରବ ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ ଭୋଟ ଚୋରି, ଇଭିଏମ ଏବଂ ଏସଆଇଆରର ଅପବ୍ୟବହାର କଥା କହିବେ |
ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଡିୟୁ ନେତା କେସି ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ଟି ଆସନ ଜିତିବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଏହାର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ।" ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ଏନଡିଏର ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ନୀତୀଶ କୁମାର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଆମେ ୧୬୦ ଉପରେ ରହିବୁ। ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ପଛରେ ପଡିଯାଇଛି | ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନେତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିଛୁ। ବିହାରର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସୁପ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଲଟା ହୋଇନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଭୋଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାମ କରିଛି କି ନାହିଁ।"