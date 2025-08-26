ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଗଠନ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମହାସଚିବ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପରି ଅନିୟମିତତା ନ ଘଟେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ୧୪ ରୁ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଖପ୍ପା ଅଛନ୍ତି | ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଭାପତି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ୩୫ ଜଣିଆ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨ରୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷରେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଏଆଇସିସିକୁ ୬ ଜଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ସୁସଙ୍ଗଠକ, ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟଶୀଳ ଏବଂ ସଙ୍ଗଠନୀୟ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବଛାଯିବ। ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଚାପ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।