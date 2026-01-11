ପାଲକ୍କଡ: ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ପାଲକ୍କଡ ବିଧାୟକ ରାହୁଲ ମାମକୁଟାଥିଲଙ୍କୁ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଶୋରାନୁର ଡିଏସ୍ପି ଓ ମହିଳା ପୁଲିସଙ୍କ ସମେତ ଆଠ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୩୦ ସମୟରେ ପାଲକ୍କଡର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା କେପିଏମ୍ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଠରି ନମ୍ବର ୨୦୦୨ରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଦୁଇଟି ଜିପ୍ରେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ରହୁଥିବା କୋଠରିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ପ୍ରଥମେ ରିସେପ୍ସନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ରାହୁଲ ପ୍ରଥମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ।
ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏହି ମାମଲା ଆଧାରିତ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗରେ ବଳାତ୍କାର ଓ ବଳପୂର୍ବକ ଗର୍ଭପାତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବିଧାୟକ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସମୟ ଦେଇନଥିଲା।
ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିବା ପୁଲିସ ଟିମ୍ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ରାହୁଲ ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟ ଖାଲି କରିବା ପରେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହେପାଜତ ଓ ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।