ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ନେତା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାଭରକରଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସରେ ବଡ଼ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଦଳର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପବନ ଖେଡା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଠାରୁ ଶସ୍ତା କମେଡି ନୁହେଁ, ଶସ୍ତା ତେଲ ମାଗୁଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସମୟରେ 'ଏକ୍ସ' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଭଗତ ସିଂହ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ସାଭରକରଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଲେଖିଛି ଯେ, "ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକତା, କରୁଣା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁ।"
କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ 'ଏକ୍ସ' ରେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଇତିହାସକୁ ବିକୃତ କରିବାରେ ଏବଂ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ନାୟକ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ। ଏହା ସାଭରକରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କଠାରୁ ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରିଥିବା ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି। ଏହା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅବମାନନାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।" ପ୍ରକୃତରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚିତ୍ରଟି ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକତା, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁ।