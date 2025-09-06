ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଡି-ବିହାର ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜିବା ପରେ ଆଜି କେରଳ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିହାରକୁ 'ବିଡ଼ି' ସହିତ ଯୋଡିଥିବା ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦଳ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେରଳ କଂଗ୍ରେସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମୁଖ୍ୟ ଭିଟି ବଳରାମ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।
କେରଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (କେପିସିସି) ସଭାପତି ସନି ଯୋସେଫ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଏକ "ଭୁଲ ଏବଂ ଅବହେଳା" ଥିଲା। ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦଳ ସତର୍କ ନ ହୋଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ସନି ଯୋସେଫ କହିଛନ୍ତି, 'ପୋଷ୍ଟଟି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଆଡମିନ ଏବଂ ଅପରେଟର, କ୍ଷମା ମାଗି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ।' ସନି ଯୋସେଫ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେପିସିସିର ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆ ସେଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭିଟି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଜିଏସଟି ହାରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ କେପିସିସିର ସରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ବିହାରକୁ ବିଡ଼ି (ତମାଖୁ ଭର୍ତ୍ତି ଜିନିଷ) ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା- 'ବିଡ଼ି ଏବଂ ବିହାର 'ବି' ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।