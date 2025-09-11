ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଥ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ 'କୁଲି' ଏବେ ସିନେମା ହଲ୍ ପରେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ 'ୱାର୍ ୨' ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା। ନାଗାର୍ଜୁନ, ଶ୍ରୁତି ହାସନ, ଆମିର ଖାନ, ସୌବିନ ଶାହିର, ସତ୍ୟରାଜ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରଚିତା ରାମ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୦୨୫ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ଓଟିଟି ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେଶ କନାଗାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି।
ଦର୍ଶକ ହିନ୍ଦୀରେ ପାୱାର-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ 'କୁଲି' ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୫୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫ରେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ମାଲାୟଲମ, କନ୍ନଡ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା 'କୁଲି' ଦେଖିପାରିବେ। ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୨୮୪.୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୫୧୪.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ୩୫୦ କୋଟି ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା।