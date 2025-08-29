ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଥିବା ଭିଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି କୌସର ଏଡାପାଗାଥଙ୍କ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ କୋଟ୍ଟାୟମର ବାସିନ୍ଦା ହରିକୁମାରଙ୍କୁ ଏହି ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ଏବଂ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଥିବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ଭିଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଖି ନଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଅଛି କି ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୨୯୨ (ଅଶ୍ଳୀଳ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦି) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ନିଜେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଅଛି କି ନାହିଁ।
ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଥିଲେ, "ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ବିଚାରପତି ନିଜେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଅଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଧାରା ୨୯୨ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି।" କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଭିଡିଓ କ୍ୟାସେଟର ସିଧାସଳଖ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ରାୟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଏବଂ ଆପିଲେଟ୍ କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲା।" ହାଇକୋର୍ଟ ହରିକୁମାରଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ତାଙ୍କର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ। ହରିକୁମାର ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।