କାନପୁର: ୨୦୨୪ରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାନପୁର କୋର୍ଟ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରାଧର ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କୋର୍ଟ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
ପୁଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, କାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ନେହା (୩୫) ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଆୟୁଷ କୁମାର (୨୧) ନେହାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରତୀକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାଇ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ରହଣି ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ଔଷଧ ନାଁରେ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାନପୁର ଜେଲରୁ କୋର୍ଟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ନେହାଙ୍କ ଝିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା’ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣିରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଝିଅର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି କାନପୁରର ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଦିଲୀପ ଅୱସ୍ତି କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିବୃତି ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାୟ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।