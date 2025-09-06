ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା: ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପଂଚାୟତ ବାଞ୍ଜିପାଲି ଗାଁ ରେ ଥିବା ମୁକୁଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନବୀନ ରଣାଙ୍କ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛିI
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥବା ଓ ଚାରିପଟେ ଅନାବନା ଘାସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟି ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା I ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନଥିଲା I ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫମର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାରିଆଡେ ବାଡ଼ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନବୀନ ରଣା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି I ଗାଈର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ସେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
