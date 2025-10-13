ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ରୋଚକ ଖବର ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି | ବାସ୍ତବରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିପିଆଇ(ଏମଏଲ) ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ସିପିଆଇ(ଏମଏଲ) ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ଦିବ୍ୟା ଗୌତମ।
ସିପିଆଇ(ଏମଏଲ) ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ରାଜପୁତଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୀଘାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଦିବ୍ୟା ଗୌତମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ରାମବାଲି ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନବାଗତ ମଦନ ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କୁ ତାରାରିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଆରାରୁ କୟାମୁଦ୍ଦିନ ଅନସାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିଧାୟକ ସନ୍ଦୀପ ସୌରଭଙ୍କୁ ପାଲିଗଞ୍ଜରୁ ଏବଂ ଶିବ ପ୍ରକାଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଆଗିଆଓଁର ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ସିପିଆଇ(ଏମଏଲ) ଲିବରେସନର ମହାସଚିବ ଦୀପଙ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଅତି କମରେ ୧୮ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଆସନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯଦିଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ମଧ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତୀକ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।