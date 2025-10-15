ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ | କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗାଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପର୍ବ ସମୟରେ ବାଣ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।
ସିଜେଆଇ ଗାଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଜ ବାଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାଣ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆମକୁ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣାର ୧୪ ଜିଲ୍ଲା ଏନସିଆରରେ ଅଛି | ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ, ଏସଜି ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ବ ସମୟରେ ବାଣ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ବାଣ ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଏବଂ ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାଣକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବାଣ ବ୍ୟାନ୍ ପରଠାରୁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ହ୍ରାସ ପାଇଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣ ଉପରେ ନିଷେଧ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ମନୋଭାବ ଏବଂ ବାଣ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏନସିଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାଡ଼ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବାଣ ବିକ୍ରିର ଅନୁମତି ସେହି ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NEERI) ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ (PESO) ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ-ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ଥିବା ବାଣ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ନକଲି ବାଣ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀପାବଳିର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏବଂ ଦିନ ସକାଳ ୬ ରୁ ୭ ଏବଂ ରାତି ୮ ରୁ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।