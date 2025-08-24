ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେଭିଙ୍ଗସ, ଆରଡ଼ି, କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ଏମଆଇଏସ ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଥରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ୯୨୫୦ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ର ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା (MIS) ଉପରେ ୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି।
ଏହି ଯୋଜନାରେ, ଆପଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହିତ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏମଆଇଏସରେ ସର୍ବାଧିକ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ଏମଆଇଏସ ଯୋଜନାରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ସୁଧରୁ ଭଲ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମଆଇଏସ ଯୋଜନାରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୯୨୫୦ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ସୁଧ ମିଳିବ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏମଆଇଏସ ଯୋଜନା ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହୁଏ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏକ ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।