ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ମିନି ଖେଳାଳି ନିଲାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ସେ ନିଲାମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ | ଏବେ ପୂର୍ବତନ ସିଏସ୍କେ ଦଳର ଖେଳାଳି ଏସ୍ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଆସିଛି।
ଏସ୍ ବଦ୍ରିନାଥ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଇପିଏଲରେ, ଆପଣ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ(ଅଶ୍ୱିନ) ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେପରି ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହି ଆସୁଛି ଯେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ର ମେଗା ନିଲାମରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ୯.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସିଏସକେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ସିଜନରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ।
ଧୋନି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜନରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ, ବଦ୍ରିନାଥ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଧୋନି ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ସେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚେପକରେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ। ଆଇପିଏଲ ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।