ରାୟପୁର: କବାଡି ମ୍ୟାଚବେଳେ ଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ | ବାସ୍ତବରେ ଗତକାଲି ଛତିଶଗଡ଼ର କୋଣ୍ଡାଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ରାଓସୱାହି ଗାଁରେ ଏକ କବାଡି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ତମ୍ବୁ ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣା ବଡରାଜପୁର ବିକାଶ ବ୍ଲକରେ ଘଟିଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ପବନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ୧୧-କେଭି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ତମ୍ବୁର ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲା।
ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଥିବା ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରାୟପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ନାମ ସତୀଶ ନେତାମ, ଶ୍ୟାମଲାଲ ନେତାମ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଶୋଡି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତୀଶ ନେତାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଭିଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।