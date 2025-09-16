ବୈପାରିଗୁଡ଼ା: ପୋଖରୀରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ବୈପାରିଗୁଡା ବ୍ଲକର ମୂଷାପଦର ଗ୍ରାମର ମୁତାଇ ଗୋଲରୀ ଗତକାଲି କୌଣସି କାମରେ ଧଳପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଧଳପୁର ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। 

