ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେଉଁ ପାଣିଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ରୋଗୀ, ସେଠାରେ ଭାସୁଥିଲା ମୃତଦେହ | ତେବେ ଏହି ମୃତଦେହ ଦିନେ କି ଦୁଇଦିନ ନୁହେଁ ୧୦ ଦିନ ହେବ ଭାସୁଥିଲେ ବି କାହାର ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିନଥିଲା | ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦେଓରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ମହର୍ଷି ଦେଓରାହା ବାବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଏକ ଅଜଣା ପଚିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୃତଦେହ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ।
ଏହି ଗୁରୁତର ଘଟଣା ପରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟା ମିତ୍ତଲ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କିକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅବହେଳା ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ଚାରି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେଶ ବରନୱାଲଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ | କାରଣ ଏହି ଟାଙ୍କିର ପାଣି କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କମିଟି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଉଭୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତଦେହ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ।