କନ୍ନୁର: କେରଳର କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାସ୍ତବରେ କେରଳ ବନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ.କେ. ସସୀନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚିରାକ୍କଲରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ବନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଲେଖା ଏକେ (୬୭) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମରାଜନ ପିକେ (୭୬) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ବିଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟାରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କାର ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଥିବା ପୁଅକୁ ଆଣିବାର ଥିଲା। ଘରଟି ଭିତରରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କବାଟ ବାଡେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ।
ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲେଖାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ରକ୍ତ ଦାଗ ଥିବା ଏକ ହାତୁଡ଼ି ଜବତ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ମୃତଦେହ ପୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ବୁଧବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଘରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।