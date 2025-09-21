ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇଆଇଟି(ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି) ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି | ଶନିବାର ଦିନ, ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କୋଠରୀରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାବେଳେ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକ ଜଣକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ହର୍ଷକୁମାର ପାଣ୍ଡେ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରର ବି.ଆର.ଆମ୍ବେଦକର ହଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ଖଡ଼ଗପୁର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ହିଜଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ହର୍ଷଙ୍କ ବାପା ମନୋଜ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରି ନଥିଲେ | ଏହାପରେ ସେ ଆଇଆଇଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ହର୍ଷଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଜଲି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରର ବିସି ରାୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛଅକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଘଟଣାରେ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଜୁଲାଇ ୨୧ ରାତିରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ପାୱାରଙ୍କର ମୃତଦେହ ବି ମିଳିଥିଲା |