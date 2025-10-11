ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ନିଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଆଇପିଏଲ ଦଳ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ବାବଦରେ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ପଡିବ | ଏହି ସମୟରେ, ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଷ୍ଟାର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ୧୧.୭୫ କୋଟି (୧୧.୭୫ କୋଟି)ରେ କିଣିଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ୧୧ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ୧୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରେଜର ମ୍ୟାକଗର୍କ ଏବଂ ଟି. ନଟରାଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମାତ୍ର ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟି. ନଟରାଜନଙ୍କୁ ୧୦.୭୫ କୋଟି (୧୦.୭୫ କୋଟି) ରେ କିଣିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗର୍କଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୯ କୋଟିରେ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା। ଏବେ, ରିପୋର୍ଟ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ଚାରି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କୁରନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି | ଚେନ୍ନାଇର ରିଲିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟମ କ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୀପକ ହୁଡା, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବିଜୟ ଶଙ୍କର, ଟପ୍ କ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠି, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କୁରନ୍ ଏବଂ ଓପନର୍ ଡେଭନ୍ କନୱେ ଅଛନ୍ତି।