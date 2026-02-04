ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବୁଧବାର ଅତି କମ୍ରେ ୧୮୦ଟି ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଅଂଶ ଘନକୁହୁଡ଼ି ଦ୍ବାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥି ସହ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ‘ଖରାପ’ରୁ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ” ବର୍ଗକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୦.୨ ଡିଗ୍ରି କମି ୮.୨ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଦୃଶ୍ୟମାନତା ସକାଳ ୯ଟାରେ ପାଲମରେ ୬୦୦ ମିଟର ଓ ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ୪୫୦ ମିଟରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା।
ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇ ଡିଗ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଗୁରୁବାର ରାତିରୁ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୫-୨୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସକାଳେ ଅଗଭୀର କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।