ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କାର ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କଠୋର ନିୟମ, ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ଉପରେ କଟକଣା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ ମାଲିକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତଥାପି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଛି। ସରକାର ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନୀତି 2.0 ଅଧୀନରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବସିଡି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କାର ବିକ୍ରି କରିବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏକ EV ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କାରଗୁଡ଼ିକୁ EV ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା କିମ୍ବା ନୂତନ କାର କିଣିବାର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ, ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି |
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ କାରକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪ ରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ, ସରକାର ୫୦୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ପେଜ୍ ନୀତି ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ପ୍ରଥମ ୧୦୦୦ ଗାଡି ମାଲିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ୫୦୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ EV ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ମଡେଲ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାନବାହନ ମାଲିକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ସମସ୍ୟାର ଏକ ନୂତନ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।