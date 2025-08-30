ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଡର ମିଳେ ନାହିଁ ବରଂ ଭଲ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଡରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଡେଲିଭରି ବୟ | ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଓ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ | ଆଜିକାଲି ଏପରି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଜଣେ ଭୋକିଲା ଗ୍ରାହକ, ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡରର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଗନ୍ତି। ଯାହା ଉପରେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନଇଚ୍ଛା କରି କୁହନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାହକ ଚାଟରେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୁମେ କେଉଁଠି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୋଇଛି?, ତା'ପରେ ଗ୍ରାହକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୟାକରି ଅର୍ଡର ଆଣିକି ଦିଅ ଭାଇ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଡେଲିଭରି ବୟ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅତି କମରେ ୩ଟି ଅର୍ଡର ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୧ ରୁ ୧.୩୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଡେଲିଭରି ବୟ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁନାହିଁ, ମୋର ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ଅର୍ଡର ବାତିଲ କର, ତୁମେ ଭୋକିଲା ପଛେ ରୁହ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ବାତିଲ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୋକରେ ପଛେ ମରିଯାଅ, ମୁଁ ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଚାଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ... ସେ କମ୍ପାନୀର ନାମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳଙ୍କ।