ରାଉରକେଲା: କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରର ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜକୁ ସରକାର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ବେ ରାଉରକେଲା ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ହେଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାରବେଳେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ତତ୍କାଳୀନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ

Advertisment

ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୃହତ୍‌ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜ ପରି ରାଉରକେଲା ସ୍ବୟଂ ଶାସିତ କଲେଜକୁ ବିଶ୍ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସିଆଇଟିୟୁର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଡ. ସମର ମୁଦାଲି,ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସମାଜସେବିକା ଛବି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ସହରର ସାମାଜିକ ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଣାଇ ସବ୍‌ଡିଭିଜନ୍‌ ସହ ରାଉରକେଲା କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ଜରୁରୀ। ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଡିଗ୍ରି କଲେଜ ରହିଛି। ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୨୦୦ କି.ମି. ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୨୭ଟି ବିଭାଗର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗ ରହିଛି।

ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୃହତ୍‌ ସ୍ବାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜ ପରି ରାଉରକେଲା ସ୍ବୟଂ ଶାସିତ କଲେଜକୁ ବିଶ୍ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସିଆଇଟିୟୁର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଡ. ସମର ମୁଦାଲି,ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସମାଜସେବିକା ଛବି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ସହରର ସାମାଜିକ ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଣାଇ ସବ୍‌ଡିଭିଜନ୍‌ ସହ ରାଉରକେଲା କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ଜରୁରୀ। ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଡିଗ୍ରି କଲେଜ ରହିଛି। ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୨୦୦ କି.ମି. ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୨୭ଟି ବିଭାଗର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗ ରହିଛି।

 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧି ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ପିଏଚ୍‌ଡି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ୟୁଜିସି ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼ିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦୁର୍ବଳଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ରାଉରକେଲା ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜକୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣାକରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦାବି ଜୋର୍‌ ହେଉଛି।