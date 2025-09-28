ଭବାନୀପାଟଣା: ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳତୀ ପଦର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ୫ କିଲୋମିଟର ଭାରାରେ ବୁହା ହେଲେ ପ୍ରସୂତି। ଗାଁ କୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଅଧାରେ ଅଟକିଲା ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଗତ ରାତିରେ ଅନିତା ମାଝୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । କାରଣ ଗାଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ମଝିରେ ନାଗାବଳୀ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସୁଅ ଥିଲା ।
