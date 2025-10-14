ବ୍ରଜରାଜନଗର: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ପୋୖରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ବେଲପାହାଡ଼ ଫାଟକ ଠାରୁ ସତସଂଘ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜବର ଦଖଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଉଠା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୨୦ଟି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଆଜିର ଏହି ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦେଖି ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି।