ଶିରିଡି: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିରିଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଇ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ନଅଟି ରତ୍ନ ଖଚିତ ଏକ ୯୪୫ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ହାର ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ହାରର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଏକ କୋଟି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଚଉସ୍ତରୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଶିରିଡି ସାଇ ସଂସ୍ଥାନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସିଇଓ ଗୋରକ୍ଷ ଗାଡିଲକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାତା ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାନ ଭକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନାମ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରେ |
ବାସ୍ତବରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ତିଥିର ଶେଷ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଶିରିଡି ଆସିଥିଲେ।
ସାଇ ସଂସ୍ଥାନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହାରଟି ମନ୍ଦିରର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବେ। ହାରଟି ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାରେ ତିଆରି ଏବଂ ମାଣିକ, ମଣି, ଟୋପାଜ, ନୀଳମଣି, ମୁକ୍ତା ଏବଂ ହୀରା ସମେତ ନଅଟି ରତ୍ନରେ ଜଡିତ।