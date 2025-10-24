ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ଭାରତ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ବିମାନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇପାରନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସମେତ ଅନେକ ବିମାନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।
କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ବିଚାର?
ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦିମାପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଡ଼ିଜିସିଏ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିମାଣ ସୀମା, ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଷ୍ଟୋରେଜ ନିୟମ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା ରେଟିଂ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜିଂ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିପାରେ। ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବି ଘଟିଛି ଏମିତି ଘଟଣା
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଏୟାର ଚାଇନା ବିମାନକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ସେହିପରି ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନରେ ୟୁଏସବି ପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାର୍ଜିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସିଟ୍ ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ସିଟ୍ ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟାଗେଜରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।