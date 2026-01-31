ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବନ୍ଦାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ହିଁ ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ।
ଜାତିବାଦ ଛାଡ଼
ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକର ସୁଧାର କରିବୁ। ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଜାତିବାଦକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ। ଜାତିବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ନୂତନ ୟୁଜିସି ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Ama Bus: ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି: ମନ୍ତ୍ରୀ
ହିନ୍ଦୁ ଏକଜୁଟ ହେବା ଜରୁରୀ
ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଦାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆସି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ।
ତିନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର
ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଇନର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସଭିଏଁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାମ ନ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ କେବଳ ତିନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଛାଡପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ୨୦-୨୫କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ଓ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।