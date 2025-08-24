ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ 'ଆପ କି ଅଦାଲତ'ରେ ରଜତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 'ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ କିମ୍ବା କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୂତ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ' ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପିଏଚଡି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ: 'ପିଏଚଡି ସମ୍ପର୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିବି ଏବଂ ଏହା ଭୂତ ଉପରେ ହେବ |
ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ହସିବେ। ଏକ ବିଷୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପେରାନର୍ମାଲ ଏକ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପେରାନର୍ମାଲ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଭୂତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଆମର କାମ। ଏହି ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ବଦନାମ କରନ୍ତି।
ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସାର କରୁଛୁ, ଏବଂ ବିଶେଷକରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ନିର୍ମୂଳନ ସମିତିର କିଛି ସଦସ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଦିନ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସହିତ କାମ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏହା କରୁଛି । ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଂଯୋଗ କରି, ମୁଁ ପିଏଚଡି କରିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରିବି ।'