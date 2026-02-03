ଦୁବାଇ : ୟେମେନରୁ ସୁଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୟୁଏଇ ତଥା ସାଉଦିର ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସାଉଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ୟୁଏଇ ସହ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ମନ୍ତବ୍ୟରେ, ସାଉଦି ୟୁଜର ୟୁଏଇ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆବୁଧାବିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ୟୁଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ୟୁଏଇ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହି ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବିରେ ଏକ ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାଉଦି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ୟୁଏଇରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ୟୁଏଇ ୟୁଜରମାନେ ସାଉଦି ଟ୍ରୋଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଅପମାନ ନୁହେଁ, ଭାରତ ଆମର ବନ୍ଧୁ।
ୟୁଏଇ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ୟୁଏଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅମଜାଦ ତହା ଅନେକ ସାଉଦି ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି , ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଓ ୟୁଏଇର ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଓ ଜାତିଭେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅମଜାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଭାରତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଅପମାନ ନୁହେଁ। ଭାରତ ମାନବ ଇତିହାସରେ ଏକ ମହାନ ସଭ୍ୟତା। ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭୀରତା ଦେଇଛି। ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ପାଦ ମିଳାଇ ବଢ଼ିଛୁ ଓ ଭାରତକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ଅମଜାଦ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ୟୁଏଇରେ ଖୋଲାମନର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ସାଉଦି ଟ୍ରୋଲର୍ସମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ସଭ୍ୟତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅପମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟତା ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ମାନ ଓ ସମୟ ଉପରେ ପାଦ ଥାପିଥାଏ।
ଆବୁଧାବି ମସଜିଦରେ ସାଉଦି ଟ୍ରୋଲ୍ର କଡ଼ା ଜବାବ
ୟୁଏଇର ରାଉଦା ଆଲଟେନାଇଜି ଆବୁଧାବି ମସଜିଦରେ ସାଉଦି ଟ୍ରୋଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯେକୌଣସି ସାଉଦିର ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗଭୀର। ଆମର ଏକ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏହା ବହୁତ କିଛି କହିଥାଏ। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନବୀୟ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅନଲାଇନ୍ ଅପମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଭୀର।
ସାଉଦି ଲୋକମାନେ ଜାତିଗତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି
ଖାଲିଦ ହାସନ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଉଦି ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ଜାତିଭେଦର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିରାଟ ଓ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାଉଦି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ମତଭେଦ ଥାଏ, ସେମାନେ ଜାତିଭେଦ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।