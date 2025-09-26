କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ, ପୂଜା ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଥିମ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଥିମ୍ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ସାଗରଦ୍ୱୀପର ଚକଫୁଲଡୁବି ବଜାରର ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ କମିଟିରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, କ୍ରୋଧିତ ପୂଜା କମିଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଫେରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିକୁ ୧.୧୦ ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଦେଶଦ୍ରୋହର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ଉଚିତ।
ଅନ୍ୟପଟେ ତୃଣମୂଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି କୌଣସି କାରଣ ବିନା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି।" ସ୍ଥାନୀୟ ତୃଣମୂଳ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଙ୍କିମ ହାଜରା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି।
ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୂଜା କମିଟିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ଜଡିତ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କୋଲକାତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ସ୍କୋୟାର ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏଥର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏହାର ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିଛି | ଏହି ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଥିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କମିଟି ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାଇଛି।