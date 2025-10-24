ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସତାରା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଫଲଟନ ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ସମ୍ପଦା ମୁଣ୍ଡେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି | ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଏକ ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ଲେଖି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ହାତରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର?
ଡାକ୍ତର ସମ୍ପଦା ମୁଣ୍ଡେଙ୍କ ହାତଲେଖା ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ପୋଲିସକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପିଏସଆଇ ଗୋପାଳ ବଦନେ ମୋତେ ଚାରିଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଙ୍କର ମୋତେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।" ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Kurnool Bus Accident: ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଜଳିଗଲା ବସ, ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ୨୦ ଯାତ୍ରୀ
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଡାକ୍ତର ମୁଣ୍ଡେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଜାରି ରହିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Defination Of Conspiracy: ଷଡ଼୍ଯନ୍ତ୍ର: ଛଅଟା ଯନ୍ତ୍ରର ସମାହାର
ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଫଲଟନ ଏବଂ ସତାରା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୋଲିସ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମହିଳା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଦଳକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।