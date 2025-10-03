ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସମୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦୁଇ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଜାପାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମିଏକୋ ଓକୁମାତ୍ସୁ ଏବଂ କେନିଆର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡେନିସ୍ ମାରାଗାଇଆଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ଔଷଧ ନେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
କେନିଆ ଦଳର ଅଧିକାରୀ ଜୋଏଲ୍ ଆତୁଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡେନିସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର କଲ୍ ରୁମ୍ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ କୁକୁର ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି, ଜଣେ ଜାପାନୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରାୟ ୨,୨୦୦ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ଡୋପିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆୟୋଜକ କମିଟି କହିଛି ଯେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଡୋପିଂ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।