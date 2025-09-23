ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଟିଜିମ୍ ଏବଂ ଏଡିଏଚଡ଼ି (ହାଇପରଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିସଅର୍ଡର) ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି | ହୁ କହିଛି ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଟିଜିମ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ହୁ ଦାବି କରିଛି ।
ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହୁ ମୁଖପାତ୍ର ତାରିକ ଜାସାରେଭିକ୍ ଜେନେଭାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଟିକା ଅଟିଜିମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ। ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ୟୁରୋପୀୟ ଔଷଧ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ (FDA) ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଟାମିନୋଫେନ୍ ଲେବଲ୍ ଉପରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଯୋଡ଼ିବ, ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ କରାଇବ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାରାସିଟାମଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏଫଡିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାସିଟାମୋଲ ଅଟିଜିମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇନାହିଁ। ଏଫଡିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଅଟିଜିମର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ "ଚମତ୍କାର ଔଷଧ" ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।