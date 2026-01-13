ଜୈସଲମେର: ସୋମବାର ରାତିରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍-ଭିତ୍ତିକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାମଗଡ଼ ଥାନା ପ୍ରଭାରୀ ଭୂତାରାମ ବିଷ୍ଣୋଇ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରୁ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ନଜର ଆସିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁସୀମାରେ ଚକ୍କର କାଟିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଜୈସଲମେରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅପରେସନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।
କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ପୁଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଜାଣତରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ତେବେ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।