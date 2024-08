ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ଦେଶ ଏବେ କୋଲକା‌ତାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ କରାଯାଇଥିବା ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ଡାକ୍ତର ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚୁଟି ଘୋଷାଡି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀଜଣକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।

Assault on ER Intern in SVIMS TIRUPATI



Just look at the audacity of the man trying to grab the female doctor in front of everyone



This is exactly why doctors are demanding Central protection act ! @APPOLICE100 pic.twitter.com/VEuG02BzQa