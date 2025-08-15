ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଡି ଚାବି ହଜିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ତିଆରି କରିଥାଆନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗାଡି ଚଲାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଚାବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଚୋରି ହୁଏ, ତେବେ କ’ଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥରାଶି ଦେବ? ବୀମା ପଲିସିର ନିୟମରେ ଗାଡିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗାଡି ମାଲିକ ଗାଡିର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରିନାହାଁନ୍ତି। ଯଦି ଚାବି ହଜିବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ଚାବି ତିଆରି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ କ୍ଲେମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଗାଡି ଚୋରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଚୋରି ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରେ। ଏହା ଦେଖେ ଯେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଏକ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାବି ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନେକ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଏକ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଡିଲର କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀଠାରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସୂଚନା ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କ୍ଲେମ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, ତେବେ କ୍ଲେମ ଖାରଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାବି ହଜିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ନିଜର ରେକର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ଲେମ ସମୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନହୁଏ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ତିଆରି କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ, ବିଲ୍ ଏବଂ ୱାର୍କସପ୍ ବିବରଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ପରେ ବୀମା କ୍ଲେମ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବିନା, କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ଯେ ମାଲିକ ଗାଡ଼ିର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ତିଆରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୀମା ଦାବି ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଲିସ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ସୂଚନା ଦେବା, ଦୋକାନରୁ ଚାବି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲେମକୁ ମଜବୁତ କରେ।