ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଦଳରେ ଏହି ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ଖେଳାଳି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବ। ୨ ରୁ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୩ଟି ଟି ୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ତାର ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ନେବେ। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଜୋସ୍ ବଟଲର୍, ଜୋ ରୁଟ୍ ଏବଂ ବେନ୍ ଡକେଟଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ନାମ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ମାସରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ଟି ୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ତାର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଜାକବ ବେଥେଲ୍ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।
ଡବଲିନ୍ରେ ବେଥେଲ୍ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଂଲଣ୍ଡର ରଣନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଲୁକ୍ ରାଇଟ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଜାକବ ବେଥେଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ହେବ।"