ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଖାନ ସାର ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି | ବାସ୍ତବରେ ଏଣିକି ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ୨୫ ଟଙ୍କାରେ ଇସିଜି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଖାନ ସାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଖାନ ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସିଜି ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ୪୦୦ ନା ୫୦୦? ତୁମେ ଆମ ଘରେ ୨୫ ଟଙ୍କାରେ ଏହା କରିପାରିବ। ଖାନ୍ ସାର୍ କହିଥିଲେ, "ଚିକିତ୍ସା ଶିଳ୍ପରେ ମେସିନ୍ କିଣିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ।
ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏକ ଡାଏଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଏହା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଣି ଆମେ ପିଉଥିବା ପାଣି ଅପେକ୍ଷା ଦଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ସଫା ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଏହାକୁ ସଫା କରି ଟାଙ୍କିରେ ରଖ, ତେବେ ଏହା ପରଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି, ଯଦି ଡାଏଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ରାତି ୧୧ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ହଜାର ଲିଟର ପାଣି ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡିବ।"
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଖାନ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ବି କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ମଜୁରୀ ଇସିଜିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ତାହା କରାଇବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାନ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ୨୫ ଟଙ୍କାରେ ଇସିଜି ସୁବିଧା ଦେବେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ(ଯେଉଁମାନେ ୪୦୦ରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି) ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବ | ଏହା ଭିନ୍ନ କଥା। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବେ।