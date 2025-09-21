ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଜି ହ୍ୟାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟାକର୍ସ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ତୁର୍କୀର ପତାକାର ଫଟୋ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ଲାଇଭ-ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟାକିଂ ପରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପୋଲିସକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଟିମ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୪୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ରିକଭରି କରାଯାଇଥିଲା।

Advertisment

 ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଉଭୟଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅଜବ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହା ପରେ ରିକଭରି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ।

ଏହି ଘଟଣା ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ହ୍ୟାକିଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେକୌଣସି ଶିଥିଳତା ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।