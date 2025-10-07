ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବିହାରରେ ଏସଆଇଆର ତାଲିକା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପତ୍ତି ନେଇ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି; କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକ ଅଯଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି |
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରୁ ୩.୬୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଗାଏବ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୁକ୍ତିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଓକିଲ ରାକେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିକାଟି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ରାକେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉନାହାଁନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଏନଜିଓଗୁଡ଼ିକ ଅଯଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ପୁରୁଣା ଆବେଦନ ଉପରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି।"
ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଏବଂ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଲିକାରେ ନଥିବା ୧୦୦-୨୦୦ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିକାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭୂଷଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ସିଧାସଳଖ ଏପରି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠରେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ, ୨୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିକାରେ ଯୋଡା ଯାଇଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନୂତନ ନାମ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିକାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟର ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି।