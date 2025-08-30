ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ (SIR) କାମ ଚାଲିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡି ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନେତାମାନେ ଏସଆଇଆର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୧.୯୮ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦୦ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା "ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି" ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ।
ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେହିପରି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ନଭେମ୍ବରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିହାରର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ଭୋଟରଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୨୫ଟି ଏବଂ ୧୦୩ଟି ନାମ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ୭.୨୪ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୯.୧୧ ପ୍ରତିଶତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ୧୧ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।