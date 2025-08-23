ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ଘର ଦୁଆରେ ଦନ୍ତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଦାଣ୍ଡଜମିରା ଗାଁଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା। ଭୟରେ ଲୋକେ। ଗତକାଲି ଏକ ୨୫ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ମହାବୀର ପାହାଡ଼ପଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦନ୍ତାଟି ନଯାଇ ଗାଁ ନିକଟ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଦାଣ୍ଡଜମିରା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା। ଭୟରେ ଲୋକେ। ଗତକାଲି ଏକ ୨୫ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ମହାବୀର ପାହାଡ଼ପଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦନ୍ତାଟି ନଯାଇ ଗାଁ ନିକଟ ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଠରୁ ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
