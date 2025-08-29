ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମରେ ଧମକ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧ କିଲୋ ସୁନା ସୁପାରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋରେଗାଓଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ, ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ ପାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ "ମୁଁ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମେ ଜୁହୁରେ ରହୁଛ, ତୁମର ଅଫିସ ଗୋରେଗାଓଁରେ ଏବଂ ତୁମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭାସାଇରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧ କିଲୋ ସୁନା ପାଇଛୁ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ "ଆମେ ଉପରୁ ଏକ ମେସେଜ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମର ୨ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବେ ଗୋରେଗାଓଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମେ ତୁମର ଗୋରେଗାଓଁ ଅଫିସ, ଭାସାଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଜୁହୁକୁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ରହୁଛ।"
ଫୋନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବେ। ଏହା ପରେ, ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସ ତୁମକୁ ଗୋରେଗାଓଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ଏହା ଶୁଣି କଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଲ୍ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ତୁରନ୍ତ ଗୋରେଗାଓଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଜୋନ୍ ଡିସିପି ସନ୍ଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଗୋରେଗାଓଁ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଖରାଟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କଲର ଏବଂ କଲ୍ ଆସିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତେଜସ୍ ସେଲାର ନାମକ ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା | ଯୁବକ ଜଣକ, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ଯିଏ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂରେ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ନୂତନ ସିମ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।