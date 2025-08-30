ଅହମଦାବାଦ: ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରା ସହରର ନାଭାୟାର୍ଡରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରେ, ନାଭାୟାର୍ଡରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତିନି ଦିନ ଧରି ପାଣି ଆସିନଥିଲା । ନାଭାୟାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପାଇପଲାଇନ୍ ଫାଟିବା କିମ୍ବା ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଭାବର କାରଣ ଜଣାପଡିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଭଦୋଦରା ନଗର ନିଗମର ଉପ-ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ଭାସାଭା ଭୂତଳ ଜଳ ଭଲଭକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।
ପରେ, ଏହି ଘଟଣା ଉପ-ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ଭାସାଭାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ ହଟାଇ ପିଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବିଭାଗକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଗେଶ ଏଥିରେ ଖୁସି ନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା |
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖନନ କରାଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଖନନରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଭଲଭକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା କିଏ କରିଥିଲା। ତେଣୁ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀ ସଞ୍ଜୟ ମାଲି ସିସିଟିଭିରେ ଭଲଭ ବନ୍ଦ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଗେଶଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଯୋଗେଶଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା।