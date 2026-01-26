ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ୟୁରୋପୀୟ କମିସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସଫଳ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପି ସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସେୟାର କରି ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସଫଳ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେବୁ। ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଶିଖର ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଲୋଚନାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତ-ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର
ଗସ୍ତରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତିକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯାହା ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ୨୭ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ମିଳିତ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପିର ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହେବ।
ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ୟୁରୋପକୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଉଦୀୟମାନ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଇୟୁର ରଣନୀତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର। ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ୧୩୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।