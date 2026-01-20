ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥାଏ କେଉଁ ଦଳ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚମକାଇଦେଲାପରି ଆସିଥାଏ । ୨୦୨୪-୨୫ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ତାହା ବି ଚମକାଇଦେଲା ପରି ରହିଛି । ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆୟକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦଳର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ ୩.୩୩୫.୩୬ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା କଂଗ୍ରେସର ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଗୁଣ । କଂଗ୍ରେସ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ୮୯୬.୨୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଆଠଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ବିଜେପିର ମୋଟ ଆୟ ୬,୭୬୯.୧୪ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୬,୧୨୪.୮୫ କୋଟି ଦାନ ଆକାରରେ ମିଳିଥିଲା । ଦଳର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୩,୭୭୪.୫୮ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ୨,୯୯୪.୫୬ କୋଟି ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିଜେପି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲା ବରଂ ଆୟ ଵଢ଼ାଇଵାରେ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Supremecourt: ବୁଲା କୁକୁର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ମୋଟ ୩,୩୩୫.୩୬ କୋଟି ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ, ୮୯୭.୪୨ କୋଟି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ପାଇଁ ୫୮୩.୦୮ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭାବରେ ୩୧୨.୯୦ କୋଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୭୪.୩୪ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ପାଇଁ ୬୯.୦୭ କୋଟି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ୫.୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତଥାପି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦରମା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ,୨୦୨୪-୨୫ ରେ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରୟ କରି ବିଜେପି କେବଳ ୨.୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ନୂତନ ଖବରକାଗଜ କିଣିବା ପାଇଁ ୫୦.୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦଳର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କର ବିସ୍ତାରକୁ ସୂଚିତ କରେ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ:Phonepe will bring IPO: ଫୋନପେ ଆଣିବ ଆଇପିଓ: ସେବି ଦେଲା ଅନୁମତି
କଂଗ୍ରେସ ବି କରିଛି କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଟିଏମସିକୁ ଝଟକା
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ବିଜେପି ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ଦଳର ମୋଟ ଆୟ ୯୧୮.୨୮ କୋଟି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ୧,୧୧୧.୯୪ କୋଟି ଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟରେ ଥିଲା । ତୁଳନାରେ, ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ବିଜେପିର ଆୟ ୪,୩୪୦.୪୭ କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬,୭୬୯.୧୪ କୋଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ୨,୨୧୧.୬୯ କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩,୭୭୪.୫୮ କୋଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ତେବେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବା ଟିଏମସିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ଦଳର ଆୟ ୬୪୬.୩୯ କୋଟିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୮୪.୦୮ କୋଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ୨୨୭.୫୯ କୋଟି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୧୩୭.୫୮ କୋଟି ଥିଲା । YSR କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଆୟ ୧୮୪.୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୪୦.୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ୨୯୯.୯୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ପାଇଁ ୨.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।