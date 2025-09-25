ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରତିବାଦର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନେପାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ସହିତ ଅଧିକ ଜଡିତ ସେମାନେ ନେପାଳ ଯିବା ଉଚିତ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଫଡନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁମାନେ ନେପାଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନେପାଳ ଯିବା ଉଚିତ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଏଆଇ ଏବଂ ଆଇଟି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଫଡନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେପାଳ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ।" ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଜେନ-ଜେଡଙ୍କୁ ଅପିଲ କରି କିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଜେନ-ଜେଡଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖନ୍ତି।
କିଛିଦିନ ତଳେ ନେପାଳରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଜେନ-ଜେଡ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଦେଶରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି।