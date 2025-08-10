ମୁମ୍ବାଇ: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସନ ନେଇ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବାବଦରେ ଶରଦ ପାୱାର କହିବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପାୱାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ୨୮୮ ଆସନରୁ ୧୬୦ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଡନାଭିସ୍ ଏହାକୁ କପୋଳକଳ୍ପିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ବୟାନ କେବଳ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ପାୱାରଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ପରସ୍ପରର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ନା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ନା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ନା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି।'
ଫଡନାଭିସ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ବୟାନ କେବଳ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏନସିପି(ଏସପି) ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର କହିଥିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୨୮୮ ଆସନରୁ ୧୬୦ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ।
ଏନସିପି(ଏସପି) ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର କହିଥିଲେ, "ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ, ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୨୮୮ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୬୦ ଆସନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି, ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପରେ, ମୁଁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମୁଁ ମତ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ।"